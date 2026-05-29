На ГРПЗ впервые прошли соревнования по городошному спорту

В соревнованиях, организованных Молодежным центром Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие 10 команд, в том числе команда банка НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех).

Мероприятие прошло в городском Лесопарке. Перед соревнованиями все желающие могли посетить тренировку, освежить в памяти правила игры или же познакомиться с этим видом спорта.

За победу боролись 10 сборных, в том числе — команда банка НОВИКОМ. Победители турнира — команда «122 миллиметра».

«Было здорово узнать тонкости и секреты этой немного подзабытой игры. Не ожидали, что во время турнира проснется такой азарт. Участвовали всей семьей — возможно, именно это чувство единения и позволило нам победить. Теплая, душевная атмосфера царила на турнире, он выдался запоминающимся!» — рассказывает Мария Загинайко из команды «122 миллиметра».

На втором и третьем месте пьедестала почета соответственно команды «Властелины бит» и «Форма пресса».

«Спасибо моей команде за крутую игру и организаторам за возможность попробовать свои силы в непривычном виде спорта! Все участники поддерживали друг друга, несмотря на то, что команды соревнуются между собой. Самыми активными участниками турнира оказались комары, но мы одолели и их!» — делится Анна Судакова из команды «Властелины бит». Все участники получили памятные подарки, а победители отмечены грамотами.

«Игра появилась в нашей стране еще в начале 19 века. Ее высоко ценил Иван Петрович Павлов, выдающийся ученый и наш земляк, рядом с музеем-усадьбой которого расположен наш завод. Мы подумали, почему бы не вспомнить такой вид спорта и не провести турнир для заводчан? Кто-то играл в городки в детстве во дворе, кто-то пропустил эту активность, но мероприятие вызвало интерес у всех. Команды-участницы состояли из сотрудников одного отдела или цеха, также были сборные из сотрудников разных подразделений, которые знакомы давно. Еще были команды, которые мы собрали из единичных заявок. Это и тимбилдинг, и небольшое соревнование между разными подразделениями, и новые знакомства для тех, кто готов общаться с коллегами, но не собрал команду сам. В игре участвовала и команда банка НОВИКОМ, с которым сотрудничает наш завод.

Соревновательный элемент присутствовал, но в первую очередь мероприятие стало отличным поводом пообщаться, хорошо провести время и отдохнуть на свежем воздухе», — отметил председатель Молодежного центра Василий Муранов.

Молодежный центр ГРПЗ образован в 2005 году. Деятельность объединения направлена на создание условий для всестороннего развития молодых сотрудников предприятия в различных сферах деятельности.