Минюстр РФ пополнил список иноагентов политологом и писательницей

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политолога Андрея Никулина*, писательницу Эльвиру Барякину* и Инну Курочкину*. Отмечается, что они распространяли недостоверную информацию о российских властях и материалы, связанные с иностранными агентами. При этом Барякина* и Курочкина* активно выступали против СВО и делились сообщениями нежелательных в России организаций. Кроме того, Курочкина* призывала к нарушению целостности Российской Федерации и принимала участие в антироссийских акциях протеста за границей. Она также является членом координационного совета и выступает в роли спикера нежелательной в России организации. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

Согласно распоряжениям Минюста, все трое внесены в реестр 29 мая.

Как сообщается, Барякина* и Курочкина* в настоящее время проживают за пределами России.

