Минобороны заявило о взятии сразу четырех населенных пунктов

Минобороны России опубликовало сводку о ходе СВО с 23 по 29 мая. По данным ведомства, за неделю подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Гранов и Нововасилевка Харьковской области, а также Запселье и Рясное Сумской области. За сутки были освобождены Бударки и Караичное Харьковской области. Кроме того, группировка «Центр» заявила о взятии Новоподгородного в Днепропетровской области, а подразделения «Востока» — Воздвижевки в Запорожской области, а также Добропасово и Лесного в Днепропетровской области.

В Минобороны также сообщили о работе ПВО, сбившей за неделю ракеты Storm Shadow, SCALP, HIMARS и более 2600 беспилотников.