Матвиенко предложила изменить поисковую выдачу по запросам об абортах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что при поисковых запросах об абортах пользователям в первую очередь должны показываться ресурсы центров помощи семье и женщинам в трудной жизненной ситуации. По ее словам, речь идет о том, чтобы сначала отображались данные кризисных центров и служб поддержки, а уже затем — сайты медицинских учреждений с соответствующей информацией.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что при поисковых запросах об абортах пользователям в первую очередь должны показываться ресурсы центров помощи семье и женщинам в трудной жизненной ситуации. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, речь идет о том, чтобы сначала отображались данные кризисных центров и служб поддержки, а уже затем — сайты медицинских учреждений с соответствующей информацией.

«Мы над этим будем работать, чтобы при наборе в строке поиска информации о клиниках сначала появлялись данные о центрах помощи семье, а уже потом — сайты клиник и информация о последствиях», — сказала Матвиенко.