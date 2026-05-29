Масло и творог из Рязанской областей не прошли проверку качества в Туле

В Тульской области проверили качество питания в школах и детских садах. Специалисты Роспотребнадзора оценили деятельность 56 поставщиков и 16 организаторов питания, сообщили в пресс-службе ведомства.

Лабораторные анализы охватили 767 проб готовых блюд и сырья. Большинство образцов соответствовали установленным нормам. Доля продукции с нарушениями по микробиологическим показателям составила 2,9%, по физико-химическим — 0,7%. По сравнению с предыдущим годом количество брака сократилось почти вдвое. Тем не менее пять проб готовых блюд признали непригодными.

В отношении поставщика «Орион» возбуждено административное дело. Выявлены нарушения и в молочной продукции. Масло и творог от производителей из Ростовской и Рязанской областей не соответствовали требованиям по жирно-кислотному составу. Эти продукты поставлялись в детские учреждения Кимовска и Тулы.

Всего с реализации изъято 655 килограммов некачественной продукции. По результатам проверки возбуждено 91 административное дело.