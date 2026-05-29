Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 30-31 мая
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
На площадке Рязанского Дворца культуры и искусства пройдет премьерный показ провинциальной комедии «Добро пожаловать в Мобеж!».
В камерном зале рязанской филармонии состоится концерт «От Вивальди до Пьяцоллы».
В МКЦ выступит стендап-комик Ольга Малащенко, а в Руки ВВерх! Баре — Wildways.
В музее-заповеднике Сергея Есенина состоится фестиваль традиционной народной культуры «Троица в Константинове».
А также в Рязани стартуют мероприятия в честь Дня защиты детей.
