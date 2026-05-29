«Известия»: в России сеть 5G может появиться в конце июня

Запуск сетей связи пятого поколения в России может состояться после принятия решений по их использованию. В течение ближайшего месяца государство планирует выделить диапазон частот 4,63-4,99 ГГц операторам «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и T2, что позволит разворачивать сети 5G в крупных городах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Как уточнили в Минцифры, коммерческое использование сетей 5G начнется после согласования условий их внедрения с заинтересованными ведомствами и бизнесом. Однако россияне не ощутят перехода на более быструю связь сразу, так как у операторов пока нет специального оборудования для работы в новом диапазоне. На устройствах может появляться значок 5G, но фактическая скорость передачи данных останется на уровне текущих показателей.

По информации «Известий», операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные для 2G, 3G и LTE, в рамках механизма технологической нейтральности. Согласно проекту ГКРЧ, запуск услуг 5G в городах с населением более одного миллиона человек должен состояться не позднее 31 декабря 2027 года. Услуги 5G должны использовать российское оборудование, с постепенным увеличением его доли: к концу 2027 года — не менее 1%, к 2030 году — 50%, а к 2031 году — 100%.

Также уточняется, что к концу текущего года связь 5G должна появиться в четырех региональных центрах, в следующем году — в 16, а к 2030 году — в 40 городах, и к 2035 году — в 84.