«Финуслуги»: средняя ставка по накопительным счетам снизилась до 13,97%

Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 банков России за май снизилась на 0,25 процентного пункта — до 13,97% годовых. Средняя базовая ставка без учета промопериодов и дополнительных условий также уменьшилась — до 8,27% годовых. По данным исследования, за месяц доходность накопительных счетов снизили 10 из 20 крупнейших банков. Еще один банк, наоборот, повысил ставку на 0,10 процентного пункта. Максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 банков к концу мая сократилась с 16,5% до 16%.

Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 банков России за май снизилась на 0,25 процентного пункта — до 13,97% годовых. Об этом сообщили аналитики «Финуслуг».

Средняя базовая ставка без учета промопериодов и дополнительных условий также уменьшилась — до 8,27% годовых.

По данным исследования, за месяц доходность накопительных счетов снизили 10 из 20 крупнейших банков. Еще один банк, наоборот, повысил ставку на 0,10 процентного пункта.

Максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 банков к концу мая сократилась с 16,5% до 16%.