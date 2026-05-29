ЦБ понизил курс доллара до 71,02 рубля

Банк России установил официальный курс доллара на 30 мая — 1 июня на уровне 71,0224 рубля. Как отмечает ТАСС, это на 34,91 копейки меньше предыдущего показателя. Официальный курс евро понизился на 1 рубль и 05,23 копейки, составив 82,6369 рубля. В то же время курс юаня повышен на 3,78 копейки и теперь составляет 10,4865 рубля.

