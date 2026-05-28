Жительница Рязанской области через суд лишит внучку права на проживание в доме

В Касимовский районный суд поступило исковое заявление о признании прекращения права ответчика на пользование жилым помещением. Истец, владелец дома в деревне Касимовского округа Рязанской области, требует свою внучку, зарегистрированную в этом доме с 2005 года, лишить права на проживание. Согласно материалам дела, семья ответчика выехала из дома истца в 2010 году и с тех пор не имеет никакого отношения к жилому помещению. В настоящее время ответчик проживает в другом городе и не предпринимает мер для снятия своей регистрации. Исковое заявление уже принято к производству суда, и назначено предварительное судебное заседание для дальнейшего разбирательства по делу.

В Касимовский районный суд поступило исковое заявление о признании прекращения права ответчика на пользование жилым помещением. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Истец, владелица дома в деревне Касимовского округа Рязанской области, требует свою внучку, зарегистрированную в этом доме с 2005 года, лишить права на проживание.

Согласно материалам дела, семья ответчика выехала из дома истца в 2010 году и с тех пор не имеет никакого отношения к жилому помещению. В настоящее время ответчик проживает в другом городе и не предпринимает мер для снятия своей регистрации.

Исковое заявление уже принято к производству суда, и назначено предварительное судебное заседание для дальнейшего разбирательства по делу.