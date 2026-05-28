Житель Рязанской области организовал подпольные казино в четырех городах

Во Владимирской области суд приговорил организатора сети подпольных игровых клубов к трем годам и десяти месяцам колонии общего режима. Еще 11 участников группы получили условные сроки от 1,5 до 3 лет, а всем осужденным назначены штрафы от 150 до 700 тысяч рублей, также конфискованы средства, полученные от преступной деятельности. Отмечается, что житель Рязанской области организовал незаконные клубы в четырех городах. С марта 2017 года по декабрь 2023 года другие члены группы выполняли функции операторов и администраторов. Деятельность маскировалась под аренду компьютерной техники с фиктивными договорами через «фирмы-однодневки». Общий незаконный доход превысил 66 миллионов рублей.

Во Владимирской области суд приговорил к трем годам и десяти месяцам колонии общего режима организатора сети подпольных игровых клубов, действовавших под видом компьютерных клубов. Об этом пишет «Лента. ру» со ссылкой на Следственный комитет России по региону.

Отмечается, что еще 11 участникам преступной группы назначили условное лишение свободы сроком от 1,5 до 3 лет. Всем 12 осужденным также вынесены штрафы в размере от 150 до 700 тысяч рублей и постановлено конфисковать денежные средства, полученные в результате преступной деятельности.

Известно, что житель Рязанской области организовал незаконные игровые клубы в четырех городах. С марта 2017 года по 1 декабря 2023 года другие участники группы выполняли функции операторов, администраторов и техников, обеспечивая работу оборудования.

Деятельность маскировалась под аренду компьютерной техники с доступом в интернет: организатор оформлял фиктивные договоры аренды и трудовые соглашения через так называемые «фирмы-однодневки».

Общий незаконный доход превысил 66 миллионов рублей.