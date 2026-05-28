Волонтеры «ЛизаАлерт» призвали не забирать телефоны у детей в качестве наказания

Инструктор отряда «ЛизаАлерт» Евгения Цинклер рассказала, что родители все чаще забирают телефоны у детей в наказание. Из-за этого пропавший ребенок остаётся без связи и не может попросить о помощи, а полиция не может отследить его координаты. По ее словам, телефон — это не просто игрушка, а средство спасения, поэтому она посоветовала придумывать другие способы воздействия на детей.