Водителей предупредили о перегоне скота в Рязанской области 29 мая

В пятницу, 29 мая, на регулируемом перекрестке «Варские — Поляны» будет осуществляться перегон животных КРС. Об этом сообщила администрация АО «Московское». Отмечается, что перегон проведут с 10:00 до 11:00 по пути следования от села Поляны до поселка Варские, вплоть до места содержания скота. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.