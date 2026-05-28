В Рязанском районе проверят огурцы и баклажаны на пестициды
В Рязанском районе начали внеплановую проверку одного из сельскохозяйственных предприятий. Проверка проводится 26 мая в рамках контроля за соблюдением законодательства при обращении с пестицидами и агрохимикатами. В ходе мероприятий специалисты отобрали пробы овощной продукции — огурцов и баклажанов. Образцы направлены на лабораторные исследования для проверки содержания остаточных количеств действующих веществ пестицидов, агрохимикатов, а также уровня нитратов.
В Рязанском районе начали внеплановую проверку одного из сельскохозяйственных предприятий. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
Проверка проводится 26 мая в рамках контроля за соблюдением законодательства при обращении с пестицидами и агрохимикатами.
В ходе мероприятий специалисты отобрали пробы овощной продукции — огурцов и баклажанов. Образцы направлены на лабораторные исследования для проверки содержания остаточных количеств действующих веществ пестицидов, агрохимикатов, а также уровня нитратов.
Исследования будут проведены в Тульской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Фото: Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.