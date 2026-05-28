В Рязанском округе полицейские поймали 10-летнего ребенка на квадроцикле

В Рязанском муниципальном округе сотрудники ДПС совместно с инспекторами ПДН пресекли управление квадроциклом малолетним ребенком. Инцидент произошел 27 мая в ходе рейда на одной из автодорог. За рулем транспортного средства находился 10-летний ребенок. Полицейские отстранили его от управления, а квадроцикл был эвакуирован на штрафстоянку. На место также пригласили родителей ребенка.

В отношении матери составлено несколько административных протоколов:

по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление ТС без права управления);

по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление незарегистрированным ТС);

по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления лицу без права управления).

Также материалы направили для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).