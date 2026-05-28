В рязанском «Доме ребенка» установили аппарат виртуальной дельфинотерапии
В ЛРЦ «Дом ребенка» появилось новое оборудование «Девирта-Делфи» — виртуальная дельфинотерапия. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Это тренажер с биологической обратной связью: ребенок выполняет движения, а датчики передают результат в игру с анимированным дельфином. Программа включает 5 уровней сложности, подходит детям с нарушениями ЦНС, опорно-двигательного аппарата и даже при полном отсутствии движений.
Занятия помогают улучшить моторику, укрепить мышцы, развить внимание и снять эмоциональное напряжение, отмечают специалисты.
Фото: ЛРЦ «Дом ребенка».