В рязанском «Доме ребенка» установили аппарат виртуальной дельфинотерапии

Это тренажер с биологической обратной связью: ребенок выполняет движения, а датчики передают результат в игру с анимированным дельфином. Программа включает 5 уровней сложности, подходит детям с нарушениями ЦНС, опорно-двигательного аппарата и даже при полном отсутствии движений.