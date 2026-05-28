В Рязанской области женщина обокрала знакомого и получила срок

Установлено, что пьяная подсудимая решила похитить деньги у знакомого. Она достала из канцелярской папки мужчины 15 тысяч рублей и скрылась с места. Касимовский райсуд признал ранее судимую местную жительницу виновной по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба). Женщине назначили лишение свободы сроком на два с половиной года с отбыванием в колонии-поселении.

Жительница Касимова обокрала знакомого и получила срок. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

