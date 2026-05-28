В Ряжске задержали женщину, заработавшую 98 тысяч на помощи мошенникам

Сотрудники УМВД нашли 27-летнюю жительницу Ряжска, которая занималась денежными переводами в интересах телефонных мошенников. Установлено, что женщина откликнулась на объявление в интернете о легком заработке через дропперство. По указанию анонимного куратора она получала деньги на свой банковский счет и переводила их на счета других лиц, оставляя себе часть средств в качестве вознаграждения. Общая сумма теневых финансовых операций составила 98 тысяч рублей. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.

