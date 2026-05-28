В Рязанской области учредят награду для пар, отметивших золотую свадьбу

В Рязанской области намерены ввести новый знак отличия «Петр и Феврония» — региональную награду для супружеских пар, чей брак достиг юбилейной даты: 50, 60 или 70 лет. Соответствующий проект опубликован на сайте правительства. Награда предназначена для пар, где оба супруга являются россиянами и зарегистрированы на территории области не менее 20 лет. Важное условие — отсутствие судимости как у супругов, так и у их детей, а также сохранение родительских прав. При этом юбилей отсчитывается от последней официальной регистрации брака: если пара разводилась и снова сходится, предыдущие периоды не суммируются.

Ежегодно знаком отличия смогут быть отмечены не более 100 пар. Выдвигать кандидатов вправе органы власти, местного самоуправления, государственные структуры и общественные организации.

Пакет документов, включающий копии паспортов, свидетельства о браке и рождении детей, справки об отсутствии судимости и согласие на обработку персональных данных, направляется в главное управление ЗАГС Рязанской области в год наступления юбилея.

Сам знак отличия выполнен в виде золотистого медальона сложной формы: в основе — прямой крест с полуциркульными концами, между которыми расположены рельефные голуби. На лицевой стороне — изображения святых Петра и Февронии Муромских с нимбами, соединенными в форме сердца, а также старославянские литеры «П» и «Ф». На обороте — два сплетенных кольца, надпись «ПЕТР и ФЕВРОНИЯ» и «ЗА ДОЛГИЙ БРАК».

Награда вручается в футляре вместе с именным свидетельством. Повторное награждение и выдача дубликатов не предусмотрены.