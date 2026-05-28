Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
11°
Птн, 29
11°
Сбт, 30
12°
ЦБ USD 71.37 0.47 29/05
ЦБ EUR 83.69 0.97 29/05
Нал. USD 74.46 / 74.23 28/05 18:20
Нал. EUR 89.11 / 88.60 28/05 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
26 мая 10:53
739
Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерско...
Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках...
25 мая 15:07
658
Публичный дом на рязанской сцене. Хабаровский театр приехал на гастрол...
Хабаровский краевой театр драмы привез в Рязань «Яму» п...
22 мая 14:26
1 192
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
3 188
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области учредят награду для пар, отметивших золотую свадьбу
В Рязанской области намерены ввести новый знак отличия «Петр и Феврония» — региональную награду для супружеских пар, чей брак достиг юбилейной даты: 50, 60 или 70 лет. Соответствующий проект опубликован на сайте правительства. Награда предназначена для пар, где оба супруга являются россиянами и зарегистрированы на территории области не менее 20 лет. Важное условие — отсутствие судимости как у супругов, так и у их детей, а также сохранение родительских прав. При этом юбилей отсчитывается от последней официальной регистрации брака: если пара разводилась и снова сходится, предыдущие периоды не суммируются.

В Рязанской области намерены ввести новый знак отличия «Петр и Феврония» — региональную награду для супружеских пар, чей брак достиг юбилейной даты: 50, 60 или 70 лет. Соответствующий проект опубликован на сайте правительства.

Награда предназначена для пар, где оба супруга являются россиянами и зарегистрированы на территории области не менее 20 лет. Важное условие — отсутствие судимости как у супругов, так и у их детей, а также сохранение родительских прав. При этом юбилей отсчитывается от последней официальной регистрации брака: если пара разводилась и снова сходится, предыдущие периоды не суммируются.

Ежегодно знаком отличия смогут быть отмечены не более 100 пар. Выдвигать кандидатов вправе органы власти, местного самоуправления, государственные структуры и общественные организации.

Пакет документов, включающий копии паспортов, свидетельства о браке и рождении детей, справки об отсутствии судимости и согласие на обработку персональных данных, направляется в главное управление ЗАГС Рязанской области в год наступления юбилея.

Сам знак отличия выполнен в виде золотистого медальона сложной формы: в основе — прямой крест с полуциркульными концами, между которыми расположены рельефные голуби. На лицевой стороне — изображения святых Петра и Февронии Муромских с нимбами, соединенными в форме сердца, а также старославянские литеры «П» и «Ф». На обороте — два сплетенных кольца, надпись «ПЕТР и ФЕВРОНИЯ» и «ЗА ДОЛГИЙ БРАК».

Награда вручается в футляре вместе с именным свидетельством. Повторное награждение и выдача дубликатов не предусмотрены.