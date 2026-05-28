В Рязанской области поймали подростка на мопеде без «прав»

Инцидент произошел 25 мая на улице Володарского, около дома № 25, в Касимове. Сотрудники Госавтоинспекции остановили 17-летнего подростка, управляющего мопедом. У него не было водительского удостоверения. Несовершеннолетнему водителю предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Ему грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Законного представителя оштрафовали на 30 тысяч рублей за передачу управления мопеда подростку, у которого нет «прав». Кроме того, отмечается, что материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

В Рязанской области поймали подростка на мопеде без «прав». Об этом сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел 25 мая на улице Володарского, около дома № 25, в Касимове. Сотрудники Госавтоинспекции остановили 17-летнего подростка, управляющего мопедом. У него не было водительского удостоверения.

Несовершеннолетнему водителю предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Ему грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

Законного представителя оштрафовали на 30 тысяч рублей за передачу управления мопеда подростку, у которого нет «прав».

Кроме того, отмечается, что материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних.