В Рязанской области отменили карантин по бешенству
Информация содержится в постановлении губернатора Павла Малкова. Принято решение отменить ограничительные мероприятия по бешенству животных в селе Лубянки Ухоловского муниципального округа. Карантин завершен в эпизоотическом очаге на улице Полевой и на территории всего неблагополучного пункта. Ранее рязанцам рассказали о введении карантина в селе Лубянки. Позже ограничения ввели и в селе Кензино Ухоловского округа.
