В Рязанской области установили карантин

Ограничительные мероприятия начали действовать в селе Кензино Ухоловского округа. Карантин установили на территории неблагополучного пункта и личном подворье по адресу: улица Панферова, дом № 1. Постановление вступило в силу. Карантин продлится 60 календарных дней после умерщвления последнего животного, подозреваемого в заболевании бешенством.

Ранее в селе Лубянки Ухоловского района также установили карантин по бешенству животных.

В период действия ограничительных мероприятий запрещено лечение больных животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных без вакцинации, их перемещение, а также снятие шкур с павших животных.

В пределах неблагополучного пункта под запрет попали ярмарки, выставки и другие мероприятия со скоплением скота, вывоз животных без прививок и отлов диких животных для зоопарков.