В Рязанской области изменится расписание электричек из-за ремонта на путях до 5 июня

Технологические окна назначены в интервале с 21:30 до 7:30. В связи с этим изменится расписание некоторых пригородных поездов, в том числе на Казанском и других направлениях. В МЖД попросили пассажиров заранее уточнять график движения.

В Рязанской области с 29 мая по 5 июня на перегоне «Стенькино-1 — Денежниково» пройдут ремонтно-путевые работы. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

