В Рязани высадили цветы на площади Победы и в сквере «Молодежный»

В Рязани начали обновлять городские клумбы к летнему сезону. Об этом сообщил мэр города Борис Ясинский.

Работы по озеленению провели в сквере имени академика В. Ф. Уткина, сквере «Молодёжный», на бульварах Горького и Победы, а также на Соборной площади и площади Победы.

После завершения цветения тюльпанов их луковицы убрали, а на освободившихся местах высадили однолетние растения, устойчивые к жаркой погоде.

На городских цветниках высадили петунии, бархатцы, колеусы, герань, львиный зев, сальвию и газанию. Также сохраняют и многолетние растения — розы, гортензии, очиток и другие декоративные культуры.

Также в городе продолжаются ежедневная уборка тротуаров и покос травы в парках, скверах и вдоль дорог.

Фото: соцсети Бориса Ясинского.