В Рязани восстановили электроснабжение после аварийного отключения

В Рязани восстановили электроснабжение после повреждения кабельной линии 6 кВ. Отключение произошло в 16:20 и затронуло ряд улиц, включая Завражного проезд, улицу Дзержинского, Первомайский проспект, МОГЭС и 3-й переулок МОГЭС.