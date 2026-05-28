В Рязани восстановили электроснабжение после аварийного отключения
В Рязани восстановили электроснабжение после повреждения кабельной линии 6 кВ. Об этом сообщили в РГРЭС.
Отключение произошло в 16:20 и затронуло ряд улиц, включая проезд Завражного, улицу Дзержинского, Первомайский проспект, МОГЭС и 3-й переулок МОГЭС.
К 17:45 электроснабжение потребителей было полностью восстановлено.