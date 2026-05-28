В Рязани восстановили движение автобусов маршрута № 47

В Рязани полностью восстановлено движение автобусов по городскому маршруту № 47. Об этом сообщили в администрации города. Отмечается, что движение возобновлено после полного схода воды с дорожного полотна. Теперь автобусы вновь следуют по прежнему маршруту, включая остановки у ТРЦ «Марко Молл» и гипермаркета «Стройка».