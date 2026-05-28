В Рязани осудили 17 наркоторговцев, совершивших более 80 преступлений

Московский районный суд Рязани вынес приговор по уголовному делу в отношении 17 участников преступного сообщества, признанных виновными в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В зависимости от степени участия, осужденные признаны виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая участие в преступном сообществе и покушение на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах.

Известно, что с декабря 2022 года по март 2023 года осужденные осуществляли незаконный сбыт наркотиков на территории Рязанской, Брянской и Липецкой областей с использованием различных сетевых ресурсов. Участники преступной группы совершили более 80 тяжких преступлений, в результате которых правоохранительные органы изъяли свыше 248 кг наркотиков.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил осужденным наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 до 13 лет с отбыванием в исправительных колониях различного режима.

Также суд конфисковал мобильные телефоны и транспортные средства, использовавшиеся для преступной деятельности.