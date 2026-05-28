В России запретят разводить огонь на торфяниках и под кронами деревьев с 1 сентября

Правительство утвердило новые правила пожарной безопасности в лесах. Со дня схода снега и до осенних дождей запрещается использовать открытый огонь на торфяниках, в хвойных молодняках, на гарях, а также под кронами деревьев. Разводить костры разрешено только на специальных площадках с минерализованной полосой не менее полуметра. Также под запрет попали брошенные окурки, стеклянные банки, горючие пыжи при охоте и пиротехника. Постановление вступит в силу 1 сентября и будет действовать до 2032 года.

Об этом сообщило издание РИА Новости.

