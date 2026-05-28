В россии могут начать сажать в тюрьму производителей пищевого фальсификата

В России могут ввести уголовное наказание за производство и продажу фальсифицированной пищи. Общественники обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой защитить права потребителей и обязать магазины проверять качество товаров, сообщает газета «Известия». Московское общество защиты потребителей предложило внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы ужесточить наказание для производителей и продавцов фальсификата. Глава организации Антон Недзвецкий отметил, что особенно строгие наказания должны быть для случаев, когда подделки попадают в государственные социальные учреждения или когда они производятся организованной группой.

