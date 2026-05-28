В поселке Чучково стартовал ремонт дорог

В поселке Чучково начали ремонт дороги на улице Юбилейной. Работы ведутся по госпрограмме «Дорожное хозяйство и транспорт». На участке от РЭС до перекрестка с улицей Новой уже провели отсыпку щебнем. Общая протяженность обновляемой дороги составит 1 км 257 м, стоимость контракта — около 10 млн рублей. Как сообщили в администрации округа, завершить работы планируют к 1 сентября. Сейчас ремонт временно приостановлен из-за высокой влажности. Местные жители рассказали, что капитального ремонта на улице не было много лет.

Подрядчиком выступает АО «Рязаньавтодор», на условиях субподряда задействована бригада ООО «Патриот».

«Живу на этой улице с 1992 года. Ровно столько здесь не было никаких ремонтов. Асфальта вообще не видели», — поделилась жительница улицы Юбилейной Тамара Кузькина.