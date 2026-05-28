В Михайлове начали благоустройство площади Освобождения

В Михайлове продолжается благоустройство общественных пространств. В этом году в порядок приводят площадь Освобождения. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. На территории планируется уложить новое покрытие, высадить деревья и цветы, обустроить газоны, а также установить скамейки, качели и современное освещение. Отмечается, что в последние годы в городе уже обновили несколько общественных пространств, включая Семейный парк и мемориальный комплекс «Воинам 10 армии».

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России».

Фото: соцсети Павла Малкова.