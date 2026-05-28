В Кадомском округе прошли субботники на сельских кладбищах

В селах Старый Кадом и Новоселки 18 и 20 мая прошли субботники по уборке территорий кладбищ. В Новоселках в уборке приняли участие почти все жители села — за несколько часов территория была приведена в порядок. В Старом Кадоме на призыв откликнулась одна жительница — Татьяна Викторовна Назарова. Ей выразили благодарность за участие и личный вклад в благоустройство. В администрации отметили, что такие акции помогают поддерживать порядок на местах памяти и сохранять уважительное отношение к истории и традициям.

Фото: администрация Кадомского округа.