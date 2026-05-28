В Госдуме предложили назначать досрочные пенсии водителям пригородных маршрутов

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», предложил новые правила для назначения досрочных пенсий водителям общественного транспорта, включая троллейбусы, трамваи и автобусы. Миронов отметил, что на сегодняшний день досрочные пенсии могут получать только водители, работающие на городских маршрутах, а водители межмуниципальных и пригородных маршрутов остаются без этой льготы. Он считает это несправедливым, поскольку работа водителей на пригородных маршрутах не менее сложная. Также предлагается снизить минимальный стаж работы для получения пенсии на три года. Мужчины смогут выходить на пенсию с 55 лет, а женщины — с 50 лет, если у них есть достаточный стаж работы.

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», предложил новые правила для назначения досрочных пенсий водителям общественного транспорта, включая троллейбусы, трамваи и автобусы. Как отмечает РИА Новости, в четверг в Госдуму будут внесены поправки в закон «О страховых пенсиях».

