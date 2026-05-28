У жителя Рязанской области заберут машину, купленную из вторых рук у должника

Касимовский районный суд рассмотрел дело о взыскании задолженности с ответчика по договору потребительского займа, а также об обращении взыскания на заложенное транспортное средство. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Микрокредитная компания подала иск к ответчику А., требуя вернуть сумму долга, уплатить штрафные санкции за просрочку и реализовать заложенный автомобиль через публичные торги.

Установлено, что ответчик А. предоставил в залог транспортное средство, однако впоследствии продал его гражданину С., который, в свою очередь, перепродал автомобиль гражданину К. В судебном заседании К. заявил, что не знал о наличии залога и считает себя добросовестным приобретателем.

Суд отметил, что К. мог проверить информацию о залоге в открытом реестре. В итоге суд признал иск микрокредитной компании обоснованным и удовлетворил его в полном объеме.