У жителя Рязанской области конфисковали авто за повторное пьяное вождение

Установлено, что в феврале 2026 года мужчина выпил и сел за руль автомобиля. Злоумышленника поймали сотрудники ДПС. Мужчина прошел медосвидетельствование. Результат показал, что водитель пьян. Отмечается, что ранее его привлекали к административной ответственности за нарушение. Шацкий райсуд рассмотрел уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Мужчину признали виновным и назначили ему обязательные работы на 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.

У жителя Шацкого округа конфисковали авто за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

Установлено, что в феврале 2026 года мужчина выпил и сел за руль автомобиля. Злоумышленника поймали сотрудники ДПС. Мужчина прошел медосвидетельствование. Результат показал, что водитель пьян.

Отмечается, что ранее его привлекали к административной ответственности за нарушение.

Шацкий райсуд рассмотрел уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Мужчину признали виновным и назначили ему обязательные работы на 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.

Автомобиль жителя конфискован.

Приговор в законную силу не вступил.