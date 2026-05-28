Суд заключил под стражу 26-летнего рязанца, у которого нашли 1,36 гр наркотиков

Октябрьский районный суд города Рязани 27 мая принял решение о заключении под стражу 26-летнего мужчины, который подозревается в незаконном хранении наркотиков. Известно, что 25 мая во время досмотра у мужчины нашли кошелек с двумя пакетиками, содержащими белое порошкообразное вещество. Экспертиза подтвердила, что это наркотик общей массой 1,36 грамма. Мужчина был задержан накануне, 26 мая, и в его отношении возбуждено уголовное дело. Суд удовлетворил просьбу следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стажу на два месяца. Отмечается, что обвиняемый и его защитник просили заменить заключение под стражу на домашний арест, но суд отказал им.

