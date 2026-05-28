Суд в Рязани обязал исключить гребную лодку из реестра маломерных судов

Советский районный суд Рязани рассмотрел гражданское дело по иску Рязанского транспортного прокурора к региональному ГУ МЧС. В ходе разбирательства установили, что принадлежащая местному жителю гребная лодка была зарегистрирована в реестре маломерных судов на основании его заявления. При этом после изменений законодательства такие лодки больше не подлежат регистрации. В результате иск прокурора удовлетворили. Суд обязал ГУ МЧС по Рязанской области исключить гребную лодку из реестра маломерных судов.

Советский районный суд Рязани рассмотрел гражданское дело по иску Рязанского транспортного прокурора к региональному ГУ МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В ходе разбирательства установили, что принадлежащая местному жителю гребная лодка была зарегистрирована в реестре маломерных судов на основании его заявления. При этом после изменений законодательства такие лодки больше не подлежат регистрации.

Суд отметил, что подразделения ГИМС не могут самостоятельно исключать подобные объекты из реестра без соответствующего решения.

В результате иск прокурора удовлетворили. Суд обязал ГУ МЧС по Рязанской области исключить гребную лодку из реестра маломерных судов.

Решение пока не вступило в законную силу.