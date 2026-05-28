Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
26 мая 10:53
717
Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерско...
Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках...
25 мая 15:07
645
Публичный дом на рязанской сцене. Хабаровский театр приехал на гастрол...
Хабаровский краевой театр драмы привез в Рязань «Яму» п...
22 мая 14:26
1 177
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
3 176
Рязанский приборный завод представил медицинскую продукцию в Пскове
Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие во Всероссийском форуме «Здравница 2026» в г. Пскове.

Завод представил вниманию посетителей мероприятия магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг», магнитотерапевтические офтальмологические аппараты АМТО-01, АМТО-02, а также прибор для измерения внутриглазного давления ИГД-03.

«Одно из значимых направлений деятельности нашего завода — выпуск высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции для медицины. Именно такие изделия мы привезли на эту выставку, которая является крупной площадкой для экспонирования реабилитационного оборудования и современной медтехники для санаторно-курортного лечения и спортивной медицины.

Наряду с офтальмологическими приборами мы предлагаем уникальный магнитотерапевтический комплекс „Мультимаг“, не имеющий стопроцентных аналогов в России и широко востребованный в санаториях и профилакториях, госпиталях и реабилитационных центрах. В основе лечебно-оздоровительного влияния магнитотерапевтического комплекса на организм в целом и отдельные его части лежит специфическое и избирательное действие магнитных полей низкой интенсивности.

Клинически доказана эффективность „Мультимага“ при лечении сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата и других», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Магнитотерапия применяется и при использовании аппаратов АМТО для лечения широкого спектра глазных заболеваний. Отличительная особенность — комплексное воздействие щадящим, специально подобранным для офтальмологии магнитным полем, направленным не только на глазное яблоко, но и на прилегающие зоны головы, которые участвуют в кровоснабжении органа зрения. Применение аппаратов повышает остроту зрения, ускоряет процесс выздоровления, уменьшает отек роговицы, повышает результативность медикаментозного лечения.

Всероссийский форум «Здравница» организован с 25 по 28 мая 2026 года Национальной Курортной Ассоциацией, Российской академией наук и Правительством Псковской области. В нем приняли участие врачи, ученые, руководители здравниц, представители власти и бизнеса. Основная цель мероприятия — обмен опытом и знаниями в области санаторного лечения, обсуждение актуальных вопросов и проблем, стоящих перед отраслью, а также разработка стратегий и решений для их эффективной реализации.