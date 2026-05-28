Рязанские специалисты начали проверку воспроизводства лесов на площади 900 га

Им предстоит обследовать более 400 участков искусственного лесовосстановления общей площадью около 900 гектаров. В ходе работ проведут фотофиксацию, закладку пробных площадей и необходимые измерения.

Специалисты Рязанского филиала Рослесозащиты приступили к полевым работам по государственному мониторингу воспроизводства лесов в Рязанской и Тамбовской областях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ЦЗЛ.

Им предстоит обследовать более 400 участков искусственного лесовосстановления общей площадью около 900 гектаров. В ходе работ проведут фотофиксацию, закладку пробных площадей и необходимые измерения.

Как отметили в ведомстве, сбор данных о состоянии лесных культур позволит вовремя отслеживать изменения и принимать решения. По каждому участку дадут заключение о соответствии требованиям правил лесовосстановления.

Фото: ЦЗЛ по Рязанской бласти.