Рязанская область вошла в топ регионов по росту промышленного производства
Рязанская область заняла 5-е место в Центральном федеральном округе и 22-е место в России по темпам роста промышленного производства в январе-апреле 2026 года. Индекс промышленного производства в регионе составил 105,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 6,2% выросли объемы обрабатывающих производств. Наиболее заметный рост зафиксирован в следующих направлениях: производство бумаги и бумажных изделий (+35,7%); резиновых и пластмассовых изделий (+33,5%); мебели (+27,4%).
Рязанская область заняла 5-е место в Центральном федеральном округе и 22-е место в России по темпам роста промышленного производства в январе-апреле 2026 года. Об этом сообщает Рязаньстат.
Индекс промышленного производства в регионе составил 105,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На 6,2% выросли объемы обрабатывающих производств. Наиболее заметный рост зафиксирован в следующих направлениях:
- производство бумаги и бумажных изделий (+35,7%);
- резиновых и пластмассовых изделий (+33,5%);
- мебели (+27,4%);
- обработка древесины и изделий из дерева (+18%);
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+12,4%);
- производство пищевых продуктов (+6,9%).
При этом снижение отмечено в ряде отраслей:
- производство машин и оборудования (-44,1%);
- прочих готовых изделий (-35,9%);
- металлургическое производство (-30,5%);
- производство электрического оборудования (-24,3%).