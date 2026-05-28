Рязанская область вошла в топ регионов по росту промышленного производства

Рязанская область заняла 5-е место в Центральном федеральном округе и 22-е место в России по темпам роста промышленного производства в январе-апреле 2026 года. Об этом сообщает Рязаньстат.

Индекс промышленного производства в регионе составил 105,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 6,2% выросли объемы обрабатывающих производств. Наиболее заметный рост зафиксирован в следующих направлениях:

производство бумаги и бумажных изделий (+35,7%);

резиновых и пластмассовых изделий (+33,5%);

мебели (+27,4%);

обработка древесины и изделий из дерева (+18%);

производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+12,4%);

производство пищевых продуктов (+6,9%).

При этом снижение отмечено в ряде отраслей: