Рязанец подложил в свою машину гранату и хотел подставить знакомого

30-летний житель Рязани рассказал полицейским, что обнаружил в своем автомобиле, припаркованном на улице Большой, предмет, похожий на гранату. Следственно-оперативная группа изъяла его и направила на экспертизу. Исследование подтвердило, что это была ручная осколочная граната Ф-1. Хозяин автомобиля предположил, что ее якобы мог подложить знакомый, который недавно купил у него подержанный автомобиль и имел после сделки претензии. Оперативники уголовного розыска проверили версию и убедились, что мужчина пытался ввести их в заблуждение. Полицейские получили доказательства, что рязанец сам положил гранату в машину с целью скомпрометировать знакомого.

Рязанец подложил в свою машину гранату и хотел подставить знакомого. Об этом сообщили 28 мая в пресс-службе УМВД по региону.

30-летний житель Рязани рассказал полицейским, что обнаружил в своем автомобиле, припаркованном на улице Большой, предмет, похожий на гранату. Следственно-оперативная группа изъяла его и направила на экспертизу. Исследование подтвердило, что это была ручная осколочная граната Ф-1.

Хозяин автомобиля предположил, что ее якобы мог подложить знакомый, который недавно купил у него подержанный автомобиль и имел после сделки претензии.

Оперативники уголовного розыска проверили версию и убедились, что мужчина пытался ввести их в заблуждение. Полицейские получили доказательства, что рязанец сам положил гранату в машину с целью скомпрометировать знакомого.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Кроме того, устанавливается, откуда у мужчины оказалась граната.