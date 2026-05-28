Рязанец хотел отменить наказание за пьяную езду, но проиграл суд

Советский районный суд Рязани оставил в силе постановление по делу об административном правонарушении в отношении местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет о нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Как установил суд, водитель пытался обжаловать ранее вынесенное постановление, однако в ходе рассмотрения дела нарушений при привлечении к административной ответственности выявлено не было.

Суд отметил, что факт управления автомобилем в состоянии опьянения подтверждается собранными доказательствами, признанными допустимыми и достоверными.

В итоге суд отказал в удовлетворении жалобы, а постановление оставил без изменений.