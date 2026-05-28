Рязанцев предупредили об опасности обломков БПЛА

Жителей Рязанской области, в особенности родителей с детьми, призвали быть внимательными в период каникул и активных прогулок на природе. Соответствующее предупреждение распространила оперативная группа региона. Отмечается, что в лесах, на открытой местности и в дачных зонах могут оставаться обломки сбитых беспилотников. Приближаться к ним категорически запрещено — они могут содержать взрывчатые вещества, а отдельные элементы корпуса потенциально опасны. «Необходимо отойти на расстояние не менее 100 метров и позвонить 112. Берегите себя и своих близких!», — говорится в сообщении.

Также гражданам не рекомендуют использовать мобильную связь в непосредственной близости от таких предметов.

Фото: опергруппа Рязанской области.