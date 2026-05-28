Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с арендой жилья на курортах

С приближением лета мошенники активизировались и начали размещать поддельные объявления о сдаче квартир на курортах в социальных сетях. Об этом пишет РИА Новости Эксперт Екатерина Дуб рассказала, что аферисты используют красивые фотографии, чтобы привлечь внимание жертв. Они говорят, что желающих много и предлагают сделать предоплату или перейти по ссылке на фейковую платежную систему. Чтобы не потерять деньги, Екатерина советует проверять аккаунты арендодателей и игнорировать подозрительные страницы. Самый надежный способ — бронировать жилье через проверенные сервисы и не вносить предоплату больше 10%.

С приближением лета мошенники активизировались и начали размещать поддельные объявления о сдаче квартир на курортах в социальных сетях. Об этом пишет РИА Новости

Эксперт Екатерина Дуб рассказала, что аферисты используют красивые фотографии, чтобы привлечь внимание жертв. Они говорят, что желающих много и предлагают сделать предоплату или перейти по ссылке на фейковую платежную систему.

Чтобы не потерять деньги, Екатерина советует проверять аккаунты арендодателей и игнорировать подозрительные страницы. Самый надежный способ — бронировать жилье через проверенные сервисы и не вносить предоплату больше 10%.