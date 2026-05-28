«Ъ»: российские пользователи YouTube столкнулись с предупреждениями из-за VPN

Пользователи YouTube в России начали получать предупреждения о том, что нужно отключить VPN для просмотра видео. Об этом пишет « Ъ ».

Если VPN включен, вместо видео появляется сообщение с просьбой отключить его, чтобы YouTube мог показывать подходящий контент. Отмечается, что это касается в основном каналов с региональными лицензиями, таких как спортивные трансляции «Формулы-1» и Олимпийских игр.

Эксперты считают, что это связано с ужесточением контроля за правами на контент. В издании уточнили, что рынок цифровых трансляций стал очень дорогим, и YouTube теперь будет более внимательно следить за пользователями с VPN. Хотя полностью блокировать доступ к контенту для таких пользователей нецелесообразно, контроль за отдельными категориями будет усиливаться.

Он подчеркивает, что требования по географическим ограничениям для спортивных прав строже, чем для обычного контента. Юристы объясняют, что использование VPN может привести к нарушениям лицензионных соглашений, и поэтому платформы усиливают контроль за доступом к контенту.