Пульмонолог перечислил пять признаков опасных изменений в легких

Пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, на какие симптомы стоит обратить внимание, передает «Известия».

К тревожным признакам он отнес утренний кашель (особенно если длится более восьми недель или повторяется годами), одышку при привычной нагрузке, частые затяжные бронхиты после простуд, свистящее дыхание и снижение выносливости.

По словам врача, легкие не имеют болевых рецепторов, поэтому важно не игнорировать эти сигналы, при их наличии пройти спирометрию и обратиться к специалисту — раннее выявление ХОБЛ позволяет замедлить прогрессирование болезни.