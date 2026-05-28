Прокуратура проверит жалобы на опасную дорогу к школе под Рязанью

В Рязанской области организовали проверки после обращений семей с детьми, поступивших на личном приеме в Центре социального развития региона. Жители пожаловались на необходимость обустройства пешеходного перехода на дороге к Льговской средней школе в Рязанском районе. Кроме того, рязанцы обратили внимание на отсутствие парковочных мест для родителей детей-инвалидов возле реабилитационных центров и больниц, а также подняли проблему со взысканием алиментов.

Прием граждан провел заместитель прокурора области Вячеслав Шерстнев. В обсуждении также участвовали уполномоченный по правам ребенка Анжелика Евдокимова и министр труда и социальной защиты населения региона Андрей Кричинский.

По всем поступившим обращениям прокуратура организовала проверки.