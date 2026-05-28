Полиция задержала жительницу Подмосковья за кражу денег и золота у рязанки

В Рязани полицейские задержали 21-летнюю девушку из Подмосковья, которая украла деньги и золото из квартиры местной жительницы. Об этом сообщили в УМВД по региону.

По словам пострадавшей, в ее квартире на улице Вишневой вскрыли сейф, из которого пропали 800 тысяч рублей и золотые украшения.

Как выяснили полицейские, кражу совершила девушка по указанию телефонных мошенников. Перед преступлением аферисты обманом заставили 14-летнюю дочь заявительницы спрятать ключи от квартиры в условленном месте.

Задержанная воспользовалась этими ключами, проникла в квартиру и вскрыла сейф. Похищенные деньги она перевела на счет своих сообщников, а золото передала другому курьеру.

Девушка уже заключена под стражу, ей грозит 6 лет лишения свободы. Отмечается, что расследование продолжается.