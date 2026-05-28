Почти две тысячи рязанцев оштрафовали за парковку на газонах

С начала 2026 года в Рязани к ответственности привлекли 1924 нарушителя за размещение автомобилей на газонах, цветниках и других территориях с зелеными насаждениями. Об этом сообщили в горадминистрации.

Общая сумма наложенных штрафов составила 2,14 млн рублей. Из них 24 юридических лица оштрафовали на сумму 240 тысяч рублей.

Отмечается, что нарушения фиксируются в том числе на детских и спортивных площадках.

Рязанцам напомнили, что в соответствии с законом «Об административных правонарушениях», за парковку на озелененных территориях предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 до 3 тысяч рублей, для юрлиц — от 10 до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение суммы увеличиваются.