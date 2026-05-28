Пара из Омска уехала кататься на сапах и пропала. Об этом 28 мая сообщил «112».

По данным канала, 43-летняя Ольга С. и 40-летний Анатолий Б. 25 мая ушли из дома на бульваре Архитекторов и не вернулись. Отмечается, что пара увлекалась катанием на сапбордах — в этот раз они отплыли с левого берега реки Иртыш. Как выяснил «112», погода в тот день была плохая.

К поиску подключены правоохранители и волонтеры. Уточняется, что пока сведений о паре нет, сапы все еще не обнаружены.

«112» утверждает, что год назад мужчина и женщина уже отправлялись в путешествие: они плыли по Иртышу от Усть-Заостровки до Старого Кировска. А еще сплавлялись на сапах по реке Ай на Урале.

